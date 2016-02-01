Гонтарева не видит оснований для укрепления курса гривни

Национальный банк Украины на текущий момент не видит оснований для укрепления курса гривни, заявила на пресс-конференции глава НБУ Валерия Гонтарева.

"У нас гибкое курсообразование, и я каждый месяц выхожу после заседания монетарного комитета и рассказываю, что будет... Когда я говорю, что у нас дефицит current account... это означает, что у курса нет возможности укрепляться, и риски увеличиваются. Но, я могу сказать, что у стран СНГ ситуация хуже, ведь мы находимся под амбреллой МВФ", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, после стабильного нахождения в коридоре 21-23 грн/долл. котировки гривни к доллару США в середине января сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 грн/долл., а курсы наличного и «черного» рынка достигли 26-27 грн/долл.

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Национальный банк Украины объяснил очередной виток девальвации большим количеством праздничных дней в январе и несовпадением выходных и рабочих дней в Украине и США, что приводит к дисбалансам спроса и предложения валюты на межбанковском рынке.

Для стабилизации курса регулятор ужесточил порядок рассмотрения заявок на покупку валюты и проводил аукционы по продаже валюты на межбанке.