НБУ не поддерживает установленные Кабмином критерии отбора банков для выплат бюджетникам

Национальный банк Украины не поддерживает установленные Кабинетом министров критерии по отбору банков для осуществления бюджетных выплат.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

«Нацбанк не поддерживает эти инициативы Кабинета министров», - сказала она.

Гонтарева отметила, что регулятор разработал собственные критерии такого отбора банков.

"Мы можем дать свои рекомендации, и перечень таких критериев для отбора нами был сделан. Понятно, что в таких критериях никогда не может быть ни 20% ОВГЗ, ни 10% карточек НСМЭП", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, «ПриватБанк» намерен в суде оспорить правомерность новых критериев Кабинета министров по отбору банков для осуществления бюджетных выплат.

Кабинет министров Украины в январе ужесточил критерии отбора банков, осуществляющих бюджетные выплаты, и обновил перечень таких банков. Среди новых критериев отбора - размер активов уполномоченного банка должен быть от 1% активов всей банковской системы. Кроме того, банк должен иметь ОВГЗ в своем портфеле на уровне 20% регулятивного капитала. Эти критерии будут распространяться на все социальные выплаты.

В конце 2013 года правительство протокольными решениями обязало ряд силовых структур, включая структуры Минобороны, перевести подконтрольные организации на расчетно-кассовое обслуживание в государственные банки.

Крупнейшие украинские банки негосударственной формы собственности назвали процесс перевода зарплатных проектов госпредприятий на обслуживание в госбанки элементами нездоровой конкуренции.