НБУ не поддерживает установленные Кабмином критерии отбора банков для выплат бюджетникам
Гонтарева отметила, что регулятор разработал собственные критерии такого отбора банков.
Национальный банк Украины не поддерживает установленные Кабинетом министров критерии по отбору банков для осуществления бюджетных выплат.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
«Нацбанк не поддерживает эти инициативы Кабинета министров», - сказала она.
Гонтарева отметила, что регулятор разработал собственные критерии такого отбора банков.
"Мы можем дать свои рекомендации, и перечень таких критериев для отбора нами был сделан. Понятно, что в таких критериях никогда не может быть ни 20% ОВГЗ, ни 10% карточек НСМЭП", - сказала она.
Как сообщал УНИАН, «ПриватБанк» намерен в суде оспорить правомерность новых критериев Кабинета министров по отбору банков для осуществления бюджетных выплат.
Кабинет министров Украины в январе ужесточил критерии отбора банков, осуществляющих бюджетные выплаты, и обновил перечень таких банков. Среди новых критериев отбора - размер активов уполномоченного банка должен быть от 1% активов всей банковской системы. Кроме того, банк должен иметь ОВГЗ в своем портфеле на уровне 20% регулятивного капитала. Эти критерии будут распространяться на все социальные выплаты.
В конце 2013 года правительство протокольными решениями обязало ряд силовых структур, включая структуры Минобороны, перевести подконтрольные организации на расчетно-кассовое обслуживание в государственные банки.
Крупнейшие украинские банки негосударственной формы собственности назвали процесс перевода зарплатных проектов госпредприятий на обслуживание в госбанки элементами нездоровой конкуренции.