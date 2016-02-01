Ирану вернули зарубежные активы на $100 миллиардов

Власти Ирана объявили о разморозке зарубежных активов на сумму около 100 миллиардов долларов, замороженных в связи с ужесточением международных санкций против страны в 2012 году, сообщает ВВС.

"Эти активы полностью разморожены и мы можем или пользоваться", - сказал официальный представитель правительства Мохаммед Бакр Новбахкт в интервью местному телевидению.

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Подчеркивается, репатриации фондов мешало отключение иранских банков от системы переводов SWIFT. В воскресенье Центробанк страны объявил, что доступ банков к системе восстановлен.

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Отмечается, что после снятия международных санкций Иран уже заключил несколько крупных международных сделок. Во время европейского турне президента страны в Италии были подписаны контракты на сумму почти 17 миллиардов долларов, а во Франции - еще на 25 миллиардов.