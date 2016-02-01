Остаток средств на счете Госказначейства вырос почти в два раза – до 16,7 миллиарда гривень

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 февраля 2016 года составил 16,718 млрд грн, что в 1,85 раз больше, чем на 1 января текущего года, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остаток средств на едином счете Госказначейства увеличился в 1,9 раза.

Отмечается, что объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2016 года составил 9,017 млрд грн, что в 5,3 раза меньше, чем на 1 декабря 2015 года.