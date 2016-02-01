"Авант-Банк" не собирается уходить из рынка – хочет привлечь кредит на $10 миллионов

Руководство «Авант-Банка», в который Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию, планирует привлечь заем в размере 10 млн долл. у британской компании и продолжить деятельность.

Об этом сообщил на пресс-конференции член наблюдательного совета банка Вениамин Лебедев.

«Результат поиска инвесторов не ограничивается одним лицом, - сказал он. - Этот процесс продолжается, несмотря на приход временной администрации в банк».

По словам Лебедева, еще в начале декабря 2015 года было достигнуто соглашение о получении «Авант-Банком» 10 млн долл. займа от британской компании сроком на 2 года, однако теперь процесс затянулся в связи с введением ограничений со стороны Нацбанка и временной администрации Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Как отметил Лебедев, руководство банка совместно с Фондом гарантирования вкладов будет искать пути продолжения деятельности финучреждения. В частности, будет продолжена работа с британской компанией и другими потенциальными инвесторами.

Также «Авант-Банк» отстаивает в судах свое право на залоговое имущество, полученное в результате невыполнения «Дельта Банком» своих обязательств перед «Авант-Банком».

«Авант-Банк» реализовал свое право (на залоговое имущество – УНИАН) путем ипотечной надписи, – пояснил Лебедев. – Речь идет об активах ряда компаний, в том числе крупного производителя муки и хлебобулочных изделий Lauffer Group, которые были предоставлены в обеспечение кредитов от «Дельта Банка», который, в свою очередь, использовал их как гарантию по кредиту от «Авант-Банка». Общая сумма переданного «Дельта Банком» кредитного портфеля составила, по словам Лебедева, около 500 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Авант-Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.

НБУ принял решение об отнесении «Авант-Банка» к категории неплатежеспособных 29 января в связи с отсутствием у его акционеров четких планов по восстановлению ликвидности банка и невыполнением операций клиентов в установленный законодательством срок.

«Авант-Банк» работает на рынке Украины с 2009 года. По информации НБУ, его ключевым владельцем является Игорь Завацкий через компанию «Стабил Холдинг».