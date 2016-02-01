Бывшего главу МВФ Родриго Рато обвиняют в мошенничестве

Высший суд Испании заявил, что открывает дело в отношении Родриго Рато и еще нескольких десятков человек, которые использовали кредитные карточки банка Bankia для оплаты собственных расходов, передает Би-би-си. Все они входили в совет директоров или в руководство банка.

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Обвинение добивается для Родриго Рато 4,5 лет лишения свободы.

Родриго Рато возглавлял банковскую группу до 2012 года. Как раз после его ухода Bankia столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и запросила помощи правительства. Тогда выяснилось, что у банка были проблемы с отчетностью. В результате банк был частично национализирован. Помощь банковской системе Испании пришлось оказывать из фондов ЕС. Это стало одним из витков кризиса в еврозоне, а сама Испания оказалась на грани банковского кризиса.

Суд начал расследование размещения акций банка на бирже в середине 2011 года, что также проходило при участии Родриго Рато. Многие испанцы, которые купили бумаги банка, понесли серьезные потери.

Родриго Рато является одним из лидеров Народной партии Испании. Бывший чиновник отрицает все обвинения.