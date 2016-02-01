Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2544.8377 (1 февраля – 2555.5029)

100 EUR – 2769.8014 (1 февраля – 2790.6092)

10 RUR – 3.3342 (1 февраля – 3.3995)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,50/25,65 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7970/27,9550 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3350 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4484 грн/долл., к этому часу было заключено 532 сделки на сумму 268,42 млн долл.