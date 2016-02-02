Минфин России отказался финансировать треть антикризисного плана - СМИ
Минфин России отказывается профинансировать большую часть проекта антикризисного плана, подготовленного Минэкономразвития.
Об этом пишет РБК.
Как следует из замечаний Минфина, направленных правительству, ведомство категорично возражает против 37 пунктов плана из 86. Общая цена отклоненных пунктов – 210,2 млрд руб.
Наиболее дорогая заявка, не поддержанная Минфином, предполагает дополнительное финансирование сельского хозяйства на 23 млрд руб. В ответе Минфина указывается, что в 2016 году объем господдержки сельского хозяйства и без того был увеличен на 74,3 млрд руб., и действующим бюджетом он установлен на уровне 237 млрд руб. Этих денег, полагают в финансовом ведомстве России, вполне должно хватить и на поддержку сельхозпроизводителей, и на покупку техники.
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Также, Минфин РФ отказал в антикризисном стимулировании научно-исследовательских опытно-конструкторских работ на сумму 21 млрд руб. Ведомство предложило добиваться этих целей через долгосрочные контракты с организациями, участвующими в реализации гособоронзаказа. Отклонена и заявка на субсидии промышленности для компенсации части затрат при уплате процентов по кредитам — Минэкономразвития предлагало выделить на это 12,2 млрд руб.
Еще одна дорогая мера, которую не поддерживает Минфин, — поддержка лекарственного обеспечения граждан на 16 млрд руб. Минфин предлагает ограничиться текущими расходами и «проводить мероприятия по импортозамещению, оптимизации перечня лекарственных препаратов, а также снижению неэффективных затрат по закупкам лекарственных средств».
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Как сообщал УНИАН ранее, ряд российских министерств подготовили план мер реакции на текущую экономическую ситуацию в РФ и динамику ее ухудшения на общую сумму 737 млрд руб.
Отмечается, что в последней версии стало меньше пунктов — 86 вместо 97, общая стоимость тоже немного снизилась (с 737 млрд руб. до 731 млрд руб.). Больше половины этих денег по-прежнему заложены в федеральный бюджет: бюджетные кредиты регионам на 310 млрд руб. и поддержка автопрома на 88,6 млрд руб. В последней версии плана сократилась часть, которую планируется профинансировать из «антикризисного фонда»: с чуть более 200 млрд руб. до 159 млрд руб.