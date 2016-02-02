Минфин России отказался финансировать треть антикризисного плана - СМИ

Об этом пишет РБК.

Как следует из замечаний Минфина, направленных правительству, ведомство категорично возражает против 37 пунктов плана из 86. Общая цена отклоненных пунктов – 210,2 млрд руб.

Наиболее дорогая заявка, не поддержанная Минфином, предполагает дополнительное финансирование сельского хозяйства на 23 млрд руб. В ответе Минфина указывается, что в 2016 году объем господдержки сельского хозяйства и без того был увеличен на 74,3 млрд руб., и действующим бюджетом он установлен на уровне 237 млрд руб. Этих денег, полагают в финансовом ведомстве России, вполне должно хватить и на поддержку сельхозпроизводителей, и на покупку техники.

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Также, Минфин РФ отказал в антикризисном стимулировании научно-исследовательских опытно-конструкторских работ на сумму 21 млрд руб. Ведомство предложило добиваться этих целей через долгосрочные контракты с организациями, участвующими в реализации гособоронзаказа. Отклонена и заявка на субсидии промышленности для компенсации части затрат при уплате процентов по кредитам — Минэкономразвития предлагало выделить на это 12,2 млрд руб.

Еще одна дорогая мера, которую не поддерживает Минфин, — поддержка лекарственного обеспечения граждан на 16 млрд руб. Минфин предлагает ограничиться текущими расходами и «проводить мероприятия по импортозамещению, оптимизации перечня лекарственных препаратов, а также снижению неэффективных затрат по закупкам лекарственных средств».

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Как сообщал УНИАН ранее, ряд российских министерств подготовили план мер реакции на текущую экономическую ситуацию в РФ и динамику ее ухудшения на общую сумму 737 млрд руб.

Отмечается, что в последней версии стало меньше пунктов — 86 вместо 97, общая стоимость тоже немного снизилась (с 737 млрд руб. до 731 млрд руб.). Больше половины этих денег по-прежнему заложены в федеральный бюджет: бюджетные кредиты регионам на 310 млрд руб. и поддержка автопрома на 88,6 млрд руб. В последней версии плана сократилась часть, которую планируется профинансировать из «антикризисного фонда»: с чуть более 200 млрд руб. до 159 млрд руб.