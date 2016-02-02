Центробанк Китая готовит страну к празднику: сегодня влил в рынок еще $15,2 миллиардов

Народный банк Китая во вторник, 2 февраля, влил в финансовую систему страны еще 100 млрд юаней (около $15,2 млрд) с помощью операций обратного репо (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене), передает ТАСС.

Эта мера призвана насытить рынок ликвидностью в преддверии праздничных каникул по случаю Китайского Нового года.

Читайте такжеВ Китае индекс производственной активности упал до трехлетнего минимумаКак говорится в сообщении регулятора, он провел операции сроком на 28 дней и доходностью 2,6% и 14 дней с доходностью 2,4% объемом по 50 млрд юаней каждая (около $7,6 млрд).

На прошлой неделе центробанк Китая через подобные операции влил на рынок в общей сумме около 690 млрд юаней (порядка $105 млрд).

Праздник Весны - "Чуньцзе" (новый год по традиционному календарю), который в этом году приходится на 8 февраля, сопровождается недельными выходными и массовыми гуляньями, обильными застольями и обязательным обменом подарками.