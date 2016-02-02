Российский рубль продолжает падение на новостях о нефти
Курс евро превысил психологическую отметку в 85 рублей.
В России продолжается обвал национальной валюты.
Российский рубль на торгах во вторник, 2 февраля, по данным Московской биржи, снижается в отношении доллара и евро.
Так, доллар на открытиии торгов укрепился на 66 копеек - до 77,97 рубля.
Курс евро поднялся на 81 копейку - до 85,07 рубля.
Читайте такжеBloomberg прогнозирует России долгую стагнацию
Как сообщал УНИАН, мировые цены на нефть на торгах вторника продолжают падение на статданных из Китая, которые днем ранее увели стоимость нефти в "красную" зону, вызвав опасения у инвесторов за спрос на "черное золото" со стороны второго по величине ее потребителя в мире.
Читайте такжеИностранные инвесторы на фоне падения рубля распродают акции российских компаний
По состоянию на 07:19 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,97% - до 33,57 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,37% - до 30,87 доллара за баррель.