Российский рубль продолжает падение на новостях о нефти

В России продолжается обвал национальной валюты.

Российский рубль на торгах во вторник, 2 февраля, по данным Московской биржи, снижается в отношении доллара и евро.

Так, доллар на открытиии торгов укрепился на 66 копеек - до 77,97 рубля.

Курс евро поднялся на 81 копейку - до 85,07 рубля.

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Как сообщал УНИАН, мировые цены на нефть на торгах вторника продолжают падение на статданных из Китая, которые днем ранее увели стоимость нефти в "красную" зону, вызвав опасения у инвесторов за спрос на "черное золото" со стороны второго по величине ее потребителя в мире.

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По состоянию на 07:19 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,97% - до 33,57 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,37% - до 30,87 доллара за баррель.