Компания-владелец Google стала самой дорогой компанией мира, сместив Apple

Квартальная отчетность и взлетевшая за этим цена акций позволила корпорации Alphabet, владеющей компанией Google, обойти Apple по рыночной капитализации и стать самой дорогой компанией в мире, сообщает РБК.

"Чистая прибыль Alphabet в четвертом квартале 2015 года выросла до 4,9 миллиарда долларов, что на 200 миллионов долларов больше, чем год назад. После публикации отчетности цена акций корпорации взлетела на 9%", - говорится в сообщении.

Это означает, что сейчас стоимость Alphabet составляет около 568 миллиардов долларов, в то время как Apple стоит 535 миллиардов долларов.

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"Корпорацию Alphabet в прошлом году создали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. В холдинг вошел сам Google и еще несколько компаний. Реорганизацию компаний в новую корпорацию завершили в октябре 2015 года. Google стал крупнейшим сегментом холдинговой компании: в него вошли видеохостинг YouTube, операционная система Android, а также занимающиеся рекламой и приложениями подразделения", - отмечает издание.

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Подчеркивается, что Apple оставалась самой дорогой компанией с 2010 года, тогда она смогла обойти компанию Microsoft.