Гривня упала на межбанке до 25,98 за доллар

Во вторник, 2 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,83/25,98 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,18/28,34 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3270 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,9118 гривни/доллар, к этому часу было заключено 187 сделок на сумму 39,21 миллиона долларов.