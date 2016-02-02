Гривня упала на межбанке до 25,98 за доллар
12:45, 02 февраля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,18/28,34 гривни/евро.
REUTERS
Во вторник, 2 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,83/25,98 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,18/28,34 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3270 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,9118 гривни/доллар, к этому часу было заключено 187 сделок на сумму 39,21 миллиона долларов.
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