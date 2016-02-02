"ПриватБанк" завершил 2015 год с прибылью почти 270 миллионов

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" по итогам 2015 года получил 267,698 миллиона гривень прибыли, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

По информации пресс-службы, в том числе в четвертом квартале банк получил 177,837 миллиона гривень прибыли.

На 1 января 2016 года активы банка достигли 265,265 миллиарда гривень, обязательства - 237,726 миллиарда гривень, собственный капитал - 27,539 миллиарда гривень.

Регулятивный капитал банка на начало текущего года составил 25,552 миллиарда гривень, норматив адекватности регулятивного капитала - 10,7%.

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" 31 декабря 2015 года выплатил Национальному банку Украины 1,064 миллиарда гривень средств, полученных в качестве рефинансирования в 2014-2015 годах.

В ноябре прошлого года "ПриватБанк" успешно завершил переговоры с западными инвесторами о продлении до 2021 года сделки по привлечению субординированного долга на сумму 220 миллионов долларов.

В 2015 году "ПриватБанк" успешно выполнил программу рекапитализации по итогам стресс-тестирования, проведенного в 2014 году.

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"ПриватБанк" (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира. По итогам 2014 года банк получил 749,036 миллиона гривень прибыли.