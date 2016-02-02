Отчет правительства: падение экономики по итогам 2015 года составило 10,4%

Министерство экономического развития и торговли Украины оценивает негативное влияние военного конфликта на востоке Украины на падение ВВП в 2015 году в 40%.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2015 году.

“В общем, военный конфликт на востоке Украины выявил производственную уязвимость экономической системы как указанного региона, так и экономики страны в целом. По оценке Минэкономразвития, более 40% негативного вклада в динамику ВВП связано с ситуацией в Донецкой и Луганской областях”, - говорится в сообщении.

Правительство напомнило, что, по оценкам Минэкономразвития, падение ВВП по итогам 2015 года составило 10,4%, при этом рост в 4 квартале 2015 года по сравнению с 3 кварталом составил 0,2%.

“Без учета влияния указанных регионов падение ВВП по итогам 2015 составило бы 5,9%, промышленности - 5,2%, сельскохозяйственного производства - 2,9%, строительства - 9,1%”, - говорится в отчете правительства.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,1% с 2,4%, прогнозируемых ранее, и улучшил оценку падения ВВП в 2015 году до 10,5% с 11,6%.

Главный кредитор Украины – Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны по итогам 2015 года на 9% и рост на 2% в 2016 году. Прогноз инфляции МВФ совпадает с ожиданиями правительства – на уровне 45,8% по итогам 2015 года и 12% по итогам 2016 года. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика в 2015 году покажет падение на 12%, а в 2016 году рост не превысит 1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост ВВП по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

По словам главы Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса, ведомство пересматривает основные макроэкономические показатели Украины, однако глобального коллапса не ожидается, а прогноз по инфляции на 2016 год остается на уровне 12%.