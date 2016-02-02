Совет финстабильности назвал основные риски для украинской экономики в 2016 году

Длительное и стремительное снижение цен на ключевые украинские экспортные товары, торговые ограничения Российской Федерации, резкая девальвация валют развивающихся стран, а также сезонные факторы обусловили заметное уменьшение экспортной выручки украинской экономики и усилили турбулентность на валютном рынке.

Об этом говорится в итоговом коммюнике, принятом по результатам заседания Совета финансово-экономической стабильности под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Документ представила пресс-служба Министерства финансов.

Как подчеркивается в документе, усиление перечисленных факторов является ключевым риском для украинской экономики на 2016 год.

«Внешняя среда стала значительно менее благоприятной для экономики и финансовой системы Украины в последние месяцы», - подчеркивается в документе.

В то же время, участники совета, в который входят главы Минфина, НБУ, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также эксперты финансового рынка, подчеркнули, что на фоне мирового экономического спада, внутри Украины отмечается ряд положительных тенденций, а именно: восстановление депозитной базы банков, сохранение дефицита бюджета и прирост ВВП, зафиксированный впервые после двухлетнего падения.

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Совет финансово-экономической стабильности настаивает на дальнейшей координации усилий НБУ и Минфина в части сохранения макроэкономической стабильности и перехода к режиму инфляционного таргетирования.

«Мы заняли принципиальную позицию по пруденциальной бюджетной политике и уменьшению фискальных рисков для страны. В частности, в прошлом году мы успешно выполнили бюджет. Эту взвешенную бюджетную политику мы продолжим и в 2016 году. Запланированный дефицит бюджета на 2016 год составит 3,7%, и он будет финансироваться неэмиссионными средствами», - цитирует пресс-служба Минфина министра финансов Украины Наталью Яресько.

При этом участники Совета подчеркнули, что одним из основных условий обеспечения финансовой стабильности является продолжение полноценного сотрудничества с ключевыми кредиторами страны - Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими партнерами.

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Как сообщал УНИАН, заседание Совета финансово-экономической стабильности анонсировал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Ключевыми темами встречи должны были стать вопросы стабилизации валютного курса и сдерживания инфляции в Украине. Предваряя заседание, Яценюк подчеркивал, что задачей правительства является стабильность потребительских цен и прогнозируемость курса национальной денежной единицы.