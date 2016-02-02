Требования к договорам между банками и клиентами ужесточат

Как сообщается на странице фонда в социальной сети Facebook, в том числе он намерен обязать банки включать в договора условия возмещения по соответствующему вкладу и условия, при которых в рамках законодательства вклад не возмещается.

Также фонд намерен обязать банки информировать клиентов о прекращении начисления процентов по вкладу в последний день перед началом процедуры вывода банка с рынка и о порядке возмещения средств по валютным вкладам, которое происходит в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины.

Кроме того, фонд считает целесообразным предусмотреть в договорах письменное ознакомление физлиц - субъектов предпринимательской деятельности с информацией о системе гарантирования вкладов физлиц.

Также фонд намерен наделить вкладчика правом требовать у банка расчет связанных с договором доходов и расходов, включая сумму процентов, налогов и сборов, комиссионных вознаграждений банка и дополнительных преимуществ для клиента, связанных с размещением и обслуживанием этого вклада.

Читайте такжеЗамдиректора Фонда гарантирования: Активная фаза чистки банков завершилась

Как сообщал УНИАН, по итогам очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными свыше 60 банков, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. За эти два года фонд выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков порядка 60 миллиардов гривень возмещения по вкладам.

Вкладчики банков, в которых осуществляется временная администрация или ликвидация, получают возмещение по своим вкладам через Фонд гарантирования, включая сумму вклада с процентами, начисленными на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тысяч гривень.

Читайте такжеНацбанк ужесточил правила покупки валюты для бизнеса

В ряде случаев Фонд не возмещает средства по вкладам, в том числе не выплачивает суммы свыше гарантированного возмещения 200 тысяч гривень. Эти категории вкладчиков могут вернуть свои средства как кредиторы в установленной очередности за счет продажи имущества банка-банкрота, однако такие примеры единичны по причине массового вывода активов из банков накануне введения временной администрации и незавершенной процедуры продажи оставшихся активов.