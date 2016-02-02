Кабмин отчитался о расходах на оборону: за год потратили почти 100 миллиардов

Фактические расходы на оборону и безопасность Украины в 2015 году по сравнению с 2014 годом были увеличены в полтора раза и по оперативным данным составили 95,8 млрд грн.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2015 году.

Согласно документу, всего за год украинским военным было передано 4,7 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Силами и средствами ремонтно-восстановительных органов ВСУ и государственных предприятий отремонтировано более 34 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Кроме того сообщается, что по результатам проведенных государственных испытаний и эксплуатации на вооружение армии в 2015 году было принято 18 новых образцов вооружения.

Читайте такжеОтчет правительства: падение экономики по итогам 2015 года составило 10,4%

Как сообщал УНИАН, согласно бюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составляет более 110 млрд грн. В частности, бюджеты Минобороны и МВД были увеличены на 21% - до 55,6 млрд грн и 40,8 млрд грн, соответственно.