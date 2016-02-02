Fitch ухудшило прогноз для экономики России на 2016 год

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по ВВП России в 2016 году до падения на 1%, в то время как ранее ожидался рост на 0,5%, говорится в официальном релизе агентства.

Ухудшение прогноза связано с падением мировых цен на нефть и сокращением бюджета страны, сообщает РИА Новости.

"Если цены на нефть не начнут восстанавливаться в 2016 году, увеличение налогов для нефтяной отрасли станет более вероятным, снижение капзатрат продолжится", — пишет агентство.

Правительство попросило министерства сократить расходы госбюджета примерно на 10%. Власти прогнозируют среднюю цену нефти в 2016 году в 40 долларов за баррель вместо заложенных ранее в бюджет 50 долларов. Агентство уверено, что сокращение расходов поможет сдержать дефицит бюджета в пределах 3% ВВП. Власти РФ ранее подчеркивали, что данный уровень дефицита является для России предельно допустимым.

Агентство также отмечает, что на дальнейшее ужесточение фискальной политики РФ может повлиять чрезмерная волатильность рубля, что также связано с нестабильностью нефти. По мнению Fitch, ослабление рубля также сдерживает рост экономики и может вызвать необходимость увеличения ставки ЦБ для достижения целевого показателя инфляции. В пятницу ЦБ РФ сохранил базовую процентную ставку на уровне 11%.

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Финансирование дефицита продолжит сокращать Резервный фонд, что снижает финансовую гибкость страны. Выходом может стать приватизация пакетов акций госкомпаний, которая станет источником дополнительных средств. Однако эффект от подобных действий может сказаться не сразу. При этом Fitch уверено, что РФ вряд ли удастся сбалансировать бюджет до 2018 года, если цены на нефть быстро не восстановятся.