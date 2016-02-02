Внешнеторговый оборот Украины за год составил $74,6 миллиарда

По оперативным данным таможенной статистики, общий внешнеторговый оборот Украины в 2015 году составил 74,6 млрд долл.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2015 году.

Согласно опубликованным данным, за январь 2016 года, первый месяц действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом, выдано более 4500 сертификатов EUR.1 на экспорт товаров из Украины.

Как сообщал УНИАН, Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в полном объеме вступило в силу с 1 января 2016 года.

Общий внешнеторговый оборот Украины по итогам января-июня 2015 года составил 36,2 млрд долл.

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Справка УНИАН. Сертификат EUR.1 подтверждает статус преференциального происхождения товара и применяется для беспошлинного экспорта продукции в страны ЕС.