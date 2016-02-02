Счетная палата "засекретила" отчет о проверке сметы Нацбанка за 2014 год

Счетная палата Украины рассмотрела отчет по результатам проверки выполнения сметы Национального банка Украины за 2014 год и направила его регулятору, но не стала публиковать документ, приняв решение присвоить отчету гриф «для служебного пользования».

Как сообщается на сайте Счетной палаты, такое решение принято 26 января 2016 года «в связи с требованиями Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Согласно указанному закону, доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами или государственным, коммунальным имуществом не может быть ограничен, кроме случаев, когда обнародование или предоставление такой информации может нанести ущерб интересам национальной безопасности, обороны, расследованию или предотвращению преступления.

Также сообщается, что Счетная палата проинформировала о результатах проверки НБУ Верховную Раду Украины и Совет НБУ.

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Как сообщал УНИАН, согласно отчетности НБУ за 2014 год, активы регулятора в 2014 году по сравнению с началом года выросли на 38% за счет увеличения объема государственных ценных бумаг в портфеле, объема взносов в счет квоты Международного валютного фонда и прироста кредитов банкам и другим заемщикам.

Обязательства НБУ, согласно этому отчету, за год выросли на 20%, в том числе рост зафиксирован по банкнотам и монетам в обращении, обязательствам перед МВФ, эмитированным депозитным сертификатам, средствам государственных и других учреждений.

Капитал НБУ за год вырос в 2,5 раза – до 142,505 млрд грн, в том числе выросли общие и другие резервы НБУ в 2,6 раза, резервы переоценки активов и обязательств – в 2,5 раза.

Госбюджет Украины на 2015 год обязывал НБУ перечислить в казну порядка 60 млрд грн из своей прибыли за 2014 год, что почти в 3 раза превышает показатель предыдущего года на уровне 22,807 млрд грн.