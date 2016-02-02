В Германии заявили, что выделение Украине третьего транша от МВФ не зависит от Минских соглашений

Председатель комитета по вопросам Европейского Союза Бундестага (нижняя палата парламента Федеративной республики Германия), член партии «ХДС/ХСС» Гунтер Крихбаум выражает убеждение, что Украина получит третий транш финансовой помощи от Международного валютного фонда в ближайшее время, а выделение транша не зависит от выполнения Минских сделок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Крихбаум сказал на пресс-конференции в Киеве.

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"Вы знаете о том, что на очереди - очередной третий транш Международного валютного фонда. Это решение будет принято в ближайшее время", - подчеркнул Крихбаум.

При этом он отметил, что есть еще некоторые вещи, которые должны быть сделаны со стороны Украины.

"Но, по моему мнению, все же дело дойдет до выделения третьего транша", - отметил председатель комитета по делам ЕС.

Члены Бундестага обратили внимание на необходимость реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией.

При этом они подчеркнули, что выделение третьего транша не зависит от выполнения Минских соглашений.

"Если бы вы поставили в зависимость выделение третьего транша от выполнения или соблюдения Минских соглашений, то тогда бы, конечно, встал бы вопрос о давлении со стороны России, о том, что такой вариант был бы навязан Россией. Поэтому Международный валютный фонд сосредотачивается на ситуации в экономической политике, на ситуации в правовой политике той или иной страны", - подчеркнул Крихбаум.

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Он заявил, что одним из условий выделения средств может быть реформирование системы пенсионного обеспечения, решительная борьба с коррупцией.

"МВФ хочет видеть не только законы, но и имплементацию этих законов", - сказал председатель комитета по вопросам ЕС Бундестага.