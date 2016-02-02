Гривня закрыла межбанк на отметке 25,95 за доллар

Во вторник, 2 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,85/25,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2770/28,3780 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3260 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8728 грн/долл., к этому часу было заключено 455 сделок на сумму 244,1 млн долл.