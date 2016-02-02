Госдолг Украины из-за девальвации за год вырос почти на полтриллиона гривень

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,488 млрд долл., что на 6,19%, или на 4,324 млрд долл., ниже показателя на начало года.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте на эту дату составила 1,572 трлн грн, что на 42,78%, или на 470,932 млрд грн, больше показателя на начало года.

В том числе в декабре прошлого года государственный и гарантированный государством долг вырос в долларах США на 0,52%, или на 338 млн долл., в гривневом эквиваленте – на 1,01%, или на 15,573 млрд грн.

Согласно разъяснениям на сайте Минфина, основной причиной снижения госдолга за год в долларовом эквиваленте является успешное проведение реструктуризации и списание части государственного и гарантированного государством внешнего долга.

Что касается показателя в гривневом эквиваленте, то его годовой рост Минфин объясняет девальвацией национальной валюты, курс которой по отношению к доллару США вырос до 24 грн/долл. на конец декабря 2015 года с 15,77 грн/долл. годом ранее.

Также сообщается, что в декабре 2015 года в рамках госбюджета и в учете госдолга отражен перевод местного долга Киевского горсовета по внешним заимствованиям 2005 и 2011 годов в государственный долг согласно решению Кабинета министров от 18 декабря 2015 года.

При этом Минфин подчеркивает, что на конец 2015 года фактический объем госдолга находился в допустимых пределах согласно госбюджету Украины на 2015 год.

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Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг в 2014 году снизился на 4,53% - до 69,811 млрд долл. в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.