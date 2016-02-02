На пенсии в прошлом году ушло 262 миллиарда гривень

Пенсионный фонд Украины направил на пенсионные выплаты в 2015 году более 262 млрд грн, что на 8,2 млрд грн, или на 9,1%, больше, чем в 2014 году, сообщила пресс-служба фонда.

Как отмечается в сообщении, из 262 млрд грн собственные поступления ПФУ составили около 170 млрд грн. Численность пенсионеров в Украине возросла на 400 тыс. человек и сегодня достигает 12 млн человек.

В связи с увеличением прожиточного минимума с 1 сентября 2015 года на 13%, с 949 грн до 1074 грн, вырос и размер минимальной пенсии. Количество граждан, которым осуществлялся пересчет пенсий, составило 11 млн человек. Среднее увеличение пенсионной выплаты составило 89,8 грн.

Пресс-служба также сообщила, что более 960 тысяч пенсионеров, которые переселились с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, получили пенсии на сумму 29,4 млрд грн. По сравнению с 2014 годом количество граждан из числа временно перемещенных увеличилось на 350 тыс. человек.

Также в Пенсионном фонде напомнили, что в четырех регионах Украины - Винницкой, Донецкой, Киевской и Херсонской областях - внедрена централизованная система назначения и выплаты пенсий. В течение 2016 данную систему планируют ввести во всех регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, дефицит Пенсионного фонда в 2016 году прогнозируется на уровне 108 млрд грн согласно законопроекту о государственном бюджете.

Объем отчислений, которые будут направлены из государственного бюджета на нужды Пенсионного фонда Украины, в 2016 году ожидаются на уровне 172,33 млрд грн.

Дефицит Пенсионного фонда Украины, который компенсировался дотациями из государственного бюджета, в 2015 году составил 81 млрд грн.