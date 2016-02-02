Минфин второй раз с начала года одолжил на внутреннем рынке почти полмиллиарда долларов

Министерство финансов Украины сегодня, 2 февраля, на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 100,718 млн грн и 431,311 млн долл. США.

Такое крупное размещение валютных облигаций состоялось второй раз с начала года, после 19 января, когда Минфин привлек в госбюджет 486,045 млн долл. США в результате продажи двухлетних облигаций под 7,67% годовых.

Как сообщается на сайте Минфина, в том числе сегодня инвесторы купили гривневые облигации сроком обращения 18 месяцев со средневзвешенной доходностью 19,5% годовых, а также облигации в долларах США сроком обращения 2 года с доходностью 7,85% годовых.

Продажа гривневых облигаций сроком обращения 6, 9 и 12 месяцев не состоялась.

Также сообщается, что сумма привлеченных средств в гривневом эквиваленте составила 11,077 млрд грн по курсу Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, Минфин в январе, после полугодового перерыва, возобновил проведение аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

По состоянию на 2 февраля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составляет 526,409 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 389,980 млрд грн или порядка 74% их общего объема.