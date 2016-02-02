Официальный курс от Нацбанка: доллар близится к 26, евро – более 28 гривень

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2587.2756 (2 февраля – 2544.8377)

100 EUR – 2825.0462 (2 февраля – 2769.8014)

10 RUR – 3.3201 (2 февраля – 3.3342)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,85/25,95 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2770/28,3780 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3260 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8728 грн/долл., к этому часу было заключено 455 сделок на сумму 244,1 млн долл.