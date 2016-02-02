Украинцы за первый месяц 2016 года задекларировали более миллиарда гривень доходов

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, наиболее активно декларировали свои доходы жители Киева, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

По данным ГФС, большую долю в задекларированных доходах - 482,3 млн грн - составляет унаследованное и подаренное имущество, задекларированная заработная плата составляет 276,7 млн грн, доход, полученный от операций по продаже движимого и недвижимого имущества, - 191,8 млн грн, другие доходы - 333,7 млн грн. Сумма налога на доходы физических лиц, которую украинцы самостоятельно определили к уплате в бюджет, составляет 36 млн грн, общая сумма задекларированного военного сбора - 8,1 млн грн.

Читайте такжеВ Европе не исключают введения минимальных цен на алкоголь

По данным ГФС, правом на получение налоговой скидки в январе текущего года воспользовались более 3000 граждан. Задекларированная сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, составляет 6,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года в Украине стартовала кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в течение 2015 года.

В соответствии с налоговым законодательством, декларации подаются гражданами до 1 мая, предпринимателями - в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (года).

Читайте такжеУкраина выполнила требования МВФ по бюджетному дефициту - НБУ

Объем задекларированных доходов граждан, полученных в 2014 году, составил 44,5 млрд грн, декларации об имущественном состоянии и доходах подали 523 тыс. украинцев, Большая часть полученных доходов - 13,4 млрд грн - составляют доходы, полученные в виде заработной платы; доходы, полученные украинцами в наследство или в качестве подарков, составили 8,1 млрд грн, другие доходы – 12,5 млрд грн.