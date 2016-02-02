Админсуд подтвердил правомерность отнесения банка сына Януковича к неплатежеспособным

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что ПАО "Всеукраинский банк развития" в декабре 2014 года обжаловал в Окружном административном суде Киева постановление Национального банка относительно признания его неплатежеспособным.

"Постановлением Окружного административного суда г. Киева от 23 марта 2015 года по делу № 2а-826\18887\14 в удовлетворении иска ПАО "ВБР" отказано полностью", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что постановлением Киевского апелляционного административного суда от 23 апреля 2015 года по данному делу апелляционную жалобу ПАО "ВБР" оставлено без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции – без изменений.

Определением Высшего административного суда Украины от 20 января 2016 года решения судов первой и апелляционной инстанции оставлено без изменений.

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Напомним, что в связи с применением Советом Европейского Союза санкций в отношении единственного акционера ПАО "ВБР" – Александра Януковича, в частности относительно замораживания активов, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка, Национальный банк Украины в сентябре 2014 года принял решение об отнесении ПАО "ВБР" к категории проблемных. 27 ноября 2014 года Национальный банк принял решение об отнесении ПАО "ВБР" к категории неплатежеспособных.