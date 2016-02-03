Государственный долг США превысил $19 триллионов

Правительство США официально подтвердило размер государственного долга США, который превысил $19 трлн.

Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на данные Минфина.

Издание отмечает, что рубеж в $19 трлн администрация президента США Барака Обамы преодолела на прошлой неделе.

Около $13,7 трлн госдолга приходятся на частных инвесторов, а также американские и зарубежные инвесткомпании. Остальная часть госдолга приходится на внутренние заимствования. Газета отмечает, что, когда Барак Обама пришел к власти госдолг США составлял почти в два раза меньше — $10,6 трлн, передает Gazeta.ru.

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Республиканцы обвинили администрацию Обамы в растрате и неэффективном использовании средств, в свою очередь администрация эти обвинения отвергла, отметив, что им пришлось бороться с последствиями финансового кризиса, в который страна вошла еще до Обамы — при республиканце Джордже Буше-младшем.