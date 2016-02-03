Министр Абромавичус решил подать в отставку из-за конфликта с Кононенко

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Киеве.

«Мы с командой готовы уходить незамедлительно. Я прошу Раду проголосовать за отставку уже завтра», - сказал Абромавичус.

Министр подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стал конфликт с заместителем главы фракции Блока Петра Порошенко Игорем Кононенко.

«Причина (отставки - УНИАН) - резкая активизация блокировки любых системных и важных реформ. Это уже не просто отсутствие поддержки или политической воли. Это активные действия, направленные на то, чтобы парализовать нашу реформаторскую работу: от неожиданного снятия охраны министра и его семьи до навязывания, под все большим давлением, сомнительных лиц в мою команду и на ключевые должности в госпредприятиях», - сказал министр.

Он подчеркнул, что такие действия он рассматривает как «настойчивую попытку установить контроль за денежными потоками на госпредприятиях, особенно - НАК «Нафтогаз» и оборонной промышленности».

«И я отказываюсь работать в такой системе. Ни я, ни моя команда не готовы служить прикрытием для обновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес-игроков», - подчеркнул Абромавичус.

Он напомнил, что пришел в правительство 14 месяцев назад, чтобы одной командой проводить реформы и оправдать доверие, оказанное народом Украины. «Когда я принимал решение прийти в правительство, руководство страны заверило меня в том, что создается технократическое правительство, что министры смогут формировать свою команду самостоятельно и будут получать абсолютную политическую поддержку реформ, - сказал министр. - В результате, в Минэкономразвития пришли работать люди западного образца - молодые, с зарубежным образованием, прогрессивным мышлением, с принципами и ценностями, с искренним желанием менять страну. Мы пришли заниматься дерегуляцией, реформой госпредприятий, реформой госзакупок. Мы пришли создавать условия для экономического роста, для развития украинского бизнеса и привлечения иностранных инвесторов».

Абромавичус обратил внимание, что с помощью единомышленников в правительстве, парламенте, в бизнесе сделано многое. «Мы выполнили главную задачу - добились макроэкономической стабилизации и создали возможность для экономического роста. Есть системная реформа госзакупок, которая на пилотном этапе сэкономила 50 млн грн, а с 2016 года может экономить 50 млрд грн ежегодно. Реформа госпредприятий, где мы перекрываем кислород ворюгам всех мастей за счет повышения прозрачности, стандартов управления и профессионального менеджмента, уже принесла свои плоды - убытки госпредприятий снизились на 100 млрд грн по сравнению с 2014 годом. В процессе - дерегуляция. Мы сняли более 100 регуляторных барьеров для бизнеса, создали экспертный ресурс BRDO. Сэкономили 2,4 миллиарда гривен путем отмены олигархического дисконта 15% при продаже нефти. И многое другое, о чем мы уже говорили», - подчеркнул министр.

Вместе с тем, чем более радикальными были реформы, сказал министр, тем сильнее было давление на министерство.

«Мы научились справляться с сопротивлением старой системы, но оказалось, что некоторые из новых «доброжелателей» хуже старых. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль за государственными деньгами. Я не хочу ездить в Давос, встречаться с иностранными инвесторами и партнерами и рассказывать им о наших успехах, в то время, как за моей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей, - сказал министр. - Эти отдельные люди имеют имена. И одно имя я все-таки хочу назвать. Это Игорь Кононенко. Как представитель политической силы, которая выдвинула меня на пост министра, в последнее время он сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды. Сначала подконтрольные Кононенко депутаты от «БПП» разработали постановление о моей отставке и подали ее через фракцию «Видродження» Верховной Рады. Через несколько месяцев она собрала аж 18 голосов».

Абромавичус сообщил, что Кононенко активно лоббировал своих людей на должность гендиректора госхолдинга «Укртрансхимаммиак», подконтрольные ему люди лоббировали назначения в госкомпании «Держзовнишинформ», на предприятиях порошковой металлургии, в Национальном агентстве по аккредитации Украины.

«Кульминацией этого кадрового произвола и стремления полностью подчинить себе потоки стало желание иметь «собственного» замминистра в Минэкономики, который отвечал бы за «Нафтогаз» и другие государственные предприятия. Кандидат просто принес полный пакет документов для назначения и заявил: «Я хочу стать вашим замом. Я в команде Кононенко, и мою кандидатуру уже согласовали наверху». После этого мне поступил звонок с АПУ (Администрации президента Украины - УНИАН) с настойчивой рекомендацией взять этого человека, а также еще одного - на должность заместителя по обороне. На что я ответил: «Я частью этого дерибана не буду», и попросил, чтобы меня уволили. В конце концов, Кононенко заявил, что желает заслушать мой отчет на фракции и рассмотреть вопрос о моей отставке. Я решил, что облегчу задачу Кононенко и его команде и подам заявление об отставке», - сказал министр.

Абрмавичус выразил благодарность команде Минэкономразвития, всем партнерам, международным организациям, бизнес-сообществу и единомышленникам в правительстве и Верховной Раде. «Я был бы рад продолжить работу над реформами в экономике в одной команде с этими людьми. Но при этих обстоятельствах будет честнее отойти в сторону и заняться тем, где действительно может приносить результат, - сказал Абромавичус. - Я - патриот Украины. Здесь живу я, моя семья. Мы успели сделать много, но точка невозврата еще не пройдена. Силы зла хотят отмотать все назад. Надо избавиться от «смотрящих», которые доят украинскую экономику. Таких людей не должно быть в украинской политике и в государственном управлении», - резюмировал министр.

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Как сообщал УНИАН, Айварас Абромавичус был назначен на должность министра в декабре 2014 года. До своего назначения он имел 18-летний опыт работы в инвестиционных компаниях со штаб-квартирами в Стокгольме и других европейских столицах.