В Казахстане вслед за ценами на нефть возобновился обвал национальной валюты

В Казахстане на фоне продолжающегося падения цен на нефть снова обвалилась национальная валюта.

По итогам утренней сессии торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, 3 февраля, средневзвешенный курс доллара составил 377,96 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Читайте такжеПрезидент Казахстана посоветовал гражданам глубоко вдохнуть и забыть про долларОтносительно вчерашних торгов доллар подрос на 8,81 тенге.

Объем торгов составил 40 050 тыс. долларов (+$20 500 тыс.).

Мировые цены на нефть в среду, 3 февраля, продолжают снижаться, отыгрывая данные Американского институт нефти (API), сообщившего о росте запасов "черного золота" в США на прошлой неделе, а также реагируя на сообщения из Ирана о намерении увеличить объем ежедневного экспорта нефти с марта.

С лета 2014 года, когда котировки достигли максимума, цены на нефть упали на 75%.