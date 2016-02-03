В БПП требуют отчета главы Нацбанка о курсе гривни

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления в парламенте.

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"В пятницу, когда будет Час вопросов к правительству, надо однозначно заслушать председателя НБУ относительно ситуации с курсом валюты и по результатам этого отчета принять соответствующие обращения", - подчеркнул депутат.

Соловей заявил, что НБУ должен сообщить, "что будет с курсом украинской валюты в 2016 году, как будут возвращать депозиты гражданам и возобновлять кредитование".

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