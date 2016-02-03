Министр экономики РФ оценил последствия для экономики при нефти по $25

Инфляция в России в 2016 году при цене на нефть в 25 долларов за баррель будет выше, чем в базовом прогнозе, но все равно останется меньше 10%, считает глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает РИА Новости.

Базовый прогноз МЭР на 2016 год исходит из того, что среднегодовая цена нефти составит 50 долларов, а инфляция — 6,4%.

"Сценарий такой подготовлен, это именно сценарий, а не прогноз. В этом случае мы испытаем несколько более высокую инфляцию, она будет меньше, чем 10%, но выше, чем в базовом прогнозе", — сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, каковы будут последствия для экономики стресс-сценария со среднегодовой ценой на нефть в 2016 году в 25 долларов.

"Произойдет и некоторое ослабление курса рубля, некоторое снижение ВВП — меньше, чем это было в 2015 году (минус 3,7% — ред.), и, конечно же, будут выпадающие доходы бюджета", — добавил глава Минэкономразвития.

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Улюкаев напомнил, что уточненный макропрогноз на текущий год Минэкономразвития РФ представит в апреле.