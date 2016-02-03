СМИ обнародовали фамилии вкладчиков, которые выводили активы из "Дельта банка"

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Судебную власть» и реестр судебных решений.

Как пишет издание, в частности, сын экс-министра юстиции Максим Лавринович поручился за выплату долга «Укргазвыдобування» перед «Дельта банком» на сумму 79,87 млн грн. В феврале 2015 года, когда «Укргазвидобування» не расплатилось, со счета Лавриновича списали 12 млн грн.

30 апреля Лавринович отступил свои требования к «Укргазвыдобування» на сумму 12 млн грн Андрею Викторовичу Морозу, который теперь подает судебные иски о взыскании долга с компании.

Так же поручителем по задолженности «Укргазвыдобування» был Александр Беланенко, на тот момент член совета Национального банка, назначен постановлением Верховной рады весной 2014 г. Сколько «Дельта банк» списал со счета Александра Беланенко неизвестно.

Сейчас установлены имена десяти человек, которые поручались по кредитам ПАО «Укргазвыдобування»:

Побережная Инна Петровна (13,50 млн грн) – жена Сергея Побережного, члена правления «Укрсоцбанка»;

Милявский Анатолий Яковлевич (50,50 млн грн) – упоминается как член банды «Киселя», криминальный авторитет по кличке «Макс», «Фортуна»;

Заярнюк Ирина Андреевна (7 млн грн.) – бывшая в. о. главы и замглавы правления «Дельта Банка» (2014г.);

Богуцкий Александр Андреевич (34,00 млн грн) – директор-президент канала ICTV, директор телегруппы «StarLightMedia»;

Астапова Татьяна Павловна (сумма неизвестна) – сын Андрей Астапов основал ООО «Астапов и партнеры», предоставляющая коммерческие и юридические услуги. Сегодня компания оформлена на «Скида Роу Пропертиз Энд Инвестментс ЛТД» с Кипра.

Истоминов Сергей Викторович (46,00 млн грн) – владеет ООО «Созвездие» с братом Андреем Истоминовым, который известен как советник главы правления ПАО «Черниговгаз», которое контролируют структуры Дмитрия Фирташа;

Зинченко Виктор Игоревич (сумма неизвестна) – в 2013 г. был зампредседателя правления «Кредитпромбанка», перед ликвидацией владельцем банка числился Николай Лагун, которому принадлежал «Дельта банк»;

Шаповалов Игорь Анатольевич (40,50 млн грн) – так зовут сына экс-замглавы Национального банка Анатолия Шаповалова (2005-2010 гг.). В свое время Шаповалова-старшего подозревали в валютных махинациях в НБУ и содействию рефинансированию некоторых банков за денежное вознаграждение.

Мороз Андрей Викторович (12 млн грн.) – право требования получил 30.04.2015 г. от Максима Лавриновича, сына экс-министра юстиции Александра Лавриновича (2002-2005; 2006-2007; 2010-2013);

Биланенко Александр Георгиевич (сумма неизвестна) – бывший член совета Национального банка (до 10 сентября 2015 г.). Был директором Департамента валютного контроля и лицензирования НБУ (2005-2011), а также помощником Александра Буряка, народного депутата от Блока Виктора Ющенко «Наша Украина» в праламенті 4 созыва.

Напомним, в 2013 г. «Укргазвыдобування» взяло кредит в «Дельта-банке» на 150 млн грн под залог своих производственных запасов.

Осенью 2014 г., когда «Дельта банк» признали проблемным, но еще до отнесения его к неплатежеспособных, он заключил договоры поручительства с вышеуказанными физлицами по кредитам «Укргазвыдобування».

В феврале 2015 г. «Дельта банк» списал средства со счетов поручителей, которые взамен получили права кредиторов «Укргазвыдобування».

После введения в банк временной администрации в марте 2015 года Фонд гарантирования вкладов признал договоры поручительства ничтожными. А «Дельта банк» заявил, что после выявленных нарушений в мае 2015 г. вернул средства поручителями.

Но сами поручители сообщили суду, что денег не получили, потому что они были перечислены на «неизвестные счета», к которым они не имеют отношения.

Сейчас известно, что «Укргазвыдобування» получило от поручителей иски о взыскании задолженности на более 200 млн грн.

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Вместе с тем, «Дельта банк» так же претендует на взыскание средств с «Укргазвыдобування», указывая на то, что договоры с поручителями были признаны недействительными. Однако 21 декабря банк проиграл апелляцию в иске о взыскании 214,11 млн грн. с «Укргазвыдобування».

В свою очередь «Укргазвыдобування» претензии банка возражает, ссылаясь на справку об отсутствие задолженности перед «Дельта банком», изданную в апреле 2015 г. после списания средств со счетов поручителей.