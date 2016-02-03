Гривня на межбанке укрепилась до 25,80 за доллар
13:45, 03 февраля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,04/28,2010 гривни/евро.
Гривня на межбанке укрепилась до 25,80 за доллар / Фото УНИАН
В среду, 3 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,65/25,80 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,04/28,2010 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3270 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,7711 гривни/доллар, к этому часу заключено 284 сделки на сумму 107,32 миллиона долларов.
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