Украинские операторы платежных карт рассказали о новых видах кибер-мошенничества

Об этом УНИАН сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА", объединяющей украинские банки, платежные системы и процессинговые центры.

По информации ассоциации, среди таких видов мошенничества "кэш-треппинг" - заклейка отверстий для выдачи наличных с целью присвоения денег после ухода клиента от банкомата. Количество зафиксированных инцидентов по этому виду мошенничества по всем банкам Украины в прошлом году составило 55 в первом квартале, 263 – во втором, 237 - в третьем и 434 – в четвертом.

Также, как сообщили в ассоциации, мошенники практикуют "вишинг" - звонки клиентам банков с целью выманивания реквизитов платежных карт, необходимых для проведения операций без использования самой карты. Количество зафиксированных мошеннических звонков клиентам, о которых сообщили банки, составляет 142 в первом и втором кварталах, 314 - в третьем и 2315 – в четвертом квартале прошлого года. При этом в ассоциации подчеркнули, что не все потерпевшие уведомляют банки, в связи с чем и количество инцидентов по этому виду мошенничества может быть больше.

Также зафиксирован такой вид мошенничества, как "фишинг" - создание сайтов для сбора реквизитов платежных карт под видом предоставления услуг (например, пополнение мобильных телефонов через Интернет). В первом квартале прошлого года было выявлено 2 "фишинговых" сайта, во втором – 12, в третьем – 9, в четвертом – 15 и только за один месяц, январь 2016 года, - 47.

Что касается такого ранее распространенного вида мошенничества как банкоматный "скимминг" (считывание информации с платежной карты при помощи специальных накладок на банкомат), то, по оценкам ассоциации, этот вид мошенничества не является высоко актуальной угрозой, поскольку ее уровень в прошлом году снизился более в 2 раза по сравнению с 2014 годом и более чем в 3 раза по сравнению с 2013 годом.

Ассоциация отмечает, что перечисленные угрозы актуальны для всех банковских клиентов, находящихся на территории Украины, без исключения и независимо от того, какой банк выпустил или обслуживает карту. Также в сообщении подчеркивается, что у клиента есть выбор - стать или не стать жертвой мошенника, поэтому банкиры продолжат проекты по массовому информированию населения о методах защиты от актуальных киберугроз и взаимодействию с киберполицией. В частности, члены ассоциации провели Форум безопасности расчетов и операций с платежными инструментами и кредитами 28 января при участии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности и Департамента киберполиции МВД Украины.

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Как сообщал УНИАН, сумма операций с использованием платежных карт в Украине в январе-сентябре 2015 года увеличилась на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 865,89 миллиарда гривень.

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Сумма операций с использованием платежных карт в Украине за 2014 год увеличилась на 11,24% по сравнению с 2013 годом и составила 1,019 триллиона гривень.