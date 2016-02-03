Банкиры не поддерживают установленные Кабмином критерии отбора банков для выплат бюджетникам

Банкиры не поддерживают установленные правительством новые критерии отбора банков для обслуживания выплат зарплат бюджетникам, а также социальной помощи и пенсий, сообщил на круглом столе вице-президент "Альфа-Банка" Алексей Пузняк.

"Мы точно так же, как и национальная ассоциация банков Украины, выступаем против этого постановления, потому что это нерыночные методы регулирования", - сказал Пузняк. По его словам, новые критерии отбора банков, осуществляющих бюджетные выплаты, например, обязательное наличие ОВГЗ в портфеле банка на уровне 20% регулятивного капитала, могут привести к монополии "Ощадбанка" в данной сфере.

Против данной инициативы Министерства финансов выступил и председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко. По его словам, если формально подойти к внедрению постановления правительства, то даже государственные и большие частные банки могут выпасть из списка претендентов, поскольку существует требование о том, что банк не должен был попадать под методы воздействия НБУ.

"Если посмотреть все большие банки, в том числе государственные, то у всех у них были методы влияния со стороны НБУ, проблемы с капитализацией и прочее", - пояснил Дорошенко.

По словам директора департамента анализа банковского рынка Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, если в Украине вступят в силу предлагаемые Минфином критерии отбора, то претендовать на право осуществлять бюджетные выплаты смогут лишь 11 крупных банков, среди которых "Ощадбанк", "ПриватБанк", ПУМБ и другие. Также она сообщила, что увеличение числа клиентов в тех банки, которые станут обслуживать бюджетников, создаст потребность в расширении банкоматной сети таких банков.

"Если устанавливать новые банкоматы – на это потребуется около 97 миллионов долларов, если покупать бывшие в использовании банкоматы – цифра будет меньше", - сказала Мустафаева.

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По словам управляющего партнера "Финансового клуба" Руслана Черного, если обслуживать бюджетные выплаты будут лишь три госбанка, их расходы на расширение сети банкоматов составит минимум 19 миллионов долларов. "Для того, чтобы госбанки заменили действующие банки на рынке зарплатных проектов бюджетников, то необходимы будут затраты минимум 19 миллионов долларов на три госбанка", - пояснил Черный.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в январе ужесточил критерии отбора банков, осуществляющих бюджетные выплаты, и обновил перечень таких банков. Среди новых критериев отбора - размер активов уполномоченного банка должен быть от 1% активов всей банковской системы. Кроме того, банк должен иметь ОВГЗ в своем портфеле на уровне 20% регулятивного капитала. Эти критерии будут распространяться на все социальные выплаты.

Нацбанк не поддержал эти инициативы Кабинета министров, а "ПриватБанк" намерен в суде оспорить правомерность новых критериев.