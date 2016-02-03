Кабмин прервал заседание - министры соберутся завтра

Кабинет министров Украины прервал заседание, начавшееся в среду, 3 февраля, и продолжит работу завтра, 4 февраля, сообщила журналистам первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

«Буквально на правительстве было три вопроса, и объявили перерыв до завтра. В связи с тем, что в комитетах Верховной Рады много законопроектов», - сказала Ковалив.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.

Министр подчеркнул, что ключевой причиной его увольнения стал конфликт с заместителем главы фракции «БПП» Игорем Кононенко, который «в последнее время сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды».

«Ни я, ни моя команда не готовы служить прикрытием для обновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес-игроков... У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами», - сказал Абромавичус.

Ранее, 11 декабря, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил о намерении подать в отставку.