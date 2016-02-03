В Нацбанке объяснили причины падения гривны (инфографика)

В НБУ нарисовали инфографику, на которой объясняются причины стремительного обесценивания гривны на межбанковском и наличном валютных рынках, сообщает Нацбанк на своей странице в Facebook.

"Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева на заседании профильного комитета Верховной Рады рассказала о факторах, которые влияли на курс в последние месяцы, и за чем надо следить, чтобы понимать, куда курс будет двигаться в 2016 году", - говорится в сообщении.

В статье отмечается, что Нацбанк распределил факторы, которые вызвали падение гривны на межбанковском рынке, на две категории - фундаментальные и ситуативные.

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В частности, к фундаментальным отнесли падение цен на мировых сырьевых рынках, товарное эмбарго и блокада со стороны России и девальвация валют стран-торговых партнеров.

В ситуативные в НБУ засчитали зимние праздники, сезонные факторы и избыточную гривневую ликвидность.

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Вместе с тем, причинами резкого обесценивания гривни на наличном валютном рынке стали паника населения и повышенный спрос на валюту, а также сезонная покупка валюты банками и избыточная гривневая ликвидность за счет соцвыплат за январь.