НБУ назвал срок завершения легализации структуры собственности банков
Процесс легализации структуры собственности банков должен быть завершен к концу первого квартала 2016 года.
Украинские банки должны завершить процесс легализации структуры собственности до конца первого квартала 2016 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.
"Национальный банк продолжает работу по приведению структуры собственности банков Украины в соответствие с требованиями по их прозрачности. Этот процесс должен быть завершен к концу первого квартала 2016 года", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что к банкам, структура собственности которых не будет приведена в соответствие с требованиями прозрачности, будут применены меры воздействия, предусмотренные законодательством.
"Работа по приведению к прозрачности структур собственности банка - одно из требований международных кредиторов. Кроме того, это первый шаг для проведения диагностики операций связанных с банком лиц - системной проблемы банковской системы Украины", - отмечает регулятор.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на текущий момент ведет работу по легализации структуры собственности 33 банков, работа регулятора в 22 финучреждениях находится на финальной стадии.
Национальный банк Украины в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, которые в случае нераскрытия информации о реальных собственниках в установленном регулятором порядке могут быть признаны проблемными.