Отставка Абромавичуса может окончательно заблокировать международное финансирование Украины - Центр экономической стратегии

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра экономической стратегии.

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«Заявление министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса об отставке должно стать Рубиконом для нынешней власти. Или власть останавливает и пытается развернуть реформы, или меняется сама власть и реформы получат новый толчок. … Сейчас официальное международное финансирование Украины заблокировано, и шаг министра заставляет лидеров США и ЕС определиться, готовы ли они финансировать политическую коррупцию в Украине. В случае отказа кредиторов Украине грозит финансовая дестабилизация и острый экономический кризис», - отмечается в сообщении.

Кроме того, эксперты Центра считают показательным обострение политической ситуации в процессе попыток взять под контроль финансовые потоки государственных компаний, а выходом из ситуации видят быструю приватизацию и деполитизацию управления госактивами.

Как сообщал УНИАН, украинские евробонды по состоянию на 12:00 снизились в цене на 1,1% на фоне заявления об отставке министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

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Послы 9 стран - Франции, Канады, Германии, Италии, Литвы, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США выразили свое разочарование заявлением Абромавичуса об отставке с поста главы Минэкономразвития Украины.

Ранее посол США в Украине Джефри Пайетт назвал Абромавичуса, заявившего о своем намерении уйти в отставку из-за политического давления, «чемпионом реформ».

Абромавичус принял решение уйти в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра, 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение принято в связи с политическим давлением со стороны народного депутата от «Блока Петра Порошенко», первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.

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Абромавичус был назначен на должность министра экономразвития и торговли в декабре 2014 года. До этого назначения он имел 18-летний опыт работы в инвестиционных компаниях со штаб-квартирами в Стокгольме и других европейских столицах.