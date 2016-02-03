Кабмин предлагает депутатам разрешить реструктуризацию валютных кредитов

Кабинет министров Украины 3 февраля внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона о реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты).

На сайте парламента в данный момент текст закона отсутствует.

Согласно сообщению на странице Национального банка Украины в сети Facebook, предложенный правительством законопроект позволяет реструктуризировать ипотечные кредиты 37 тысяч семей на сумму более 20 миллиардов гривень, что составляет 40% от общего объема валютной ипотеки, предоставленной банками физлицам, и 23% от общего объема валютных кредитов, предоставленных физлицам.

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По данным НБУ, законопроект предусматривает фиксацию процентной ставки, по которой предоставлялся кредит, на протяжении 3 лет.