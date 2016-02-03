Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,69 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2569,8375 (3 февраля – 2587,2756)

100 EUR – 2809,6033 (3 февраля – 2825,0462)

10 RUR – 3,2423 (3 февраля – 3,3201)

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,68/25,78 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,23/28,34 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3270/0,3290 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6984 гривни/доллар, к этому часу было заключено 496 сделок на сумму 446,79 миллиона долларов.