Нацбанк упростил проверку банками валютных операций клиентов

Национальный банк Украины смягчил требования по анализу и проверке информации о финансовых операциях и их участниках для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, теперь требования по анализу операций не распространяются на договоры, заключенные резидентами с международными компаниями из перечня 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000), а также на расчеты в рамках международных договоров Украины и оплату обязательств в размере не более эквивалента 150 тысяч гривень за операцию.

Также НБУ разрешил банкам формировать одно заключение на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.

Кроме того, регулятор исключил из перечня индикаторов подозрительной финансовой операции наличие соглашений о поставке работ или услуг на таможенную территорию других стран. В то же время требование к банкам убедиться в действительности предоставленных клиентом документов и соответствии их законодательству Украины остается в силе, при этом возможна проверка в публичных источниках и сети Интернет.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2016 году планирует постепенно отменять введенные в 2014-2015 годах валютные ограничения в соответствии с темпами реализации предварительных условий, предусмотренных в "дорожной карте".