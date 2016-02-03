Золотовалютные резервы Украины выросли до $13,4 миллиарда

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в январе выросли на 142 миллиона долларов, или на 1% - до 13,442 миллиарда долларов, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, рост резервов произошел в результате размещения облигаций внутреннего госзайма в долларах США, что обеспечило поступление в пользу правительства средств в сумме 486,1 миллиона долларов. Сальдо поступлений по СВОП-операциям составило 84,5 миллиона долларов.

Платежи правительства по погашению и обслуживанию госдолга в иностранной валюте в январе составили 422,7 миллиона долларов, включая 344,2 миллиона долларов на погашение и обслуживание по государственным ценным бумагам, а также 173,5 миллиона долларов в пользу Международного валютного фонда.

Также в январе НБУ проводил валютные аукционы для сглаживания чрезмерных колебаний курса, в том числе купил 43,5 миллиона долларов США и продал 117,8 миллиона долларов США. Чистая продажа валюты в ходе аукционов за январь составила 74,3 миллиона долларов.

НБУ отмечает, что по результатам месяца объем международных резервов покрывает 3,4 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка Украины.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка Украины, в 2015 году выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, и на 1 января 2016 года составили 13,3 миллиарда долларов, в том числе в декабре резервы выросли на 152 миллиона долларов.