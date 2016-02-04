Доллар США показал максимальное падение с 2009 года - Bloomberg

Замедление индекса деловой активности в сфере услуг США до уровня 2014 года привело к рекордному обвалу доллара с 2009 года, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

"В ходе торгов в среду, 3 февраля, доллар ослабел на 1,7% к основным мировым валютам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трейдеры, инвесторы и аналитики испугались данных о деловой активности в сфере услуг, которая является "градусником" состояния американской экономики в целом. Вслед за долларом резкое снижение продемонстрировали и гособлигации США на 10 лет, которые упали до минимума с начала года.

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Тем не менее трейдеры не готовы однозначно говорить о смене вектора в американской экономике и ждут доклада о безработице, который должен выйти 5 февраля. По мнению экспертов, опрошенных агентством, американская экономика за январь создала 200 тысяч новых рабочих мест, если реальные данные окажутся выше этого значения — инвесторы снова поверят в доллар.