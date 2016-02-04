Против экс-главы МВФ Стросс-Кана снова подан иск о мошенничестве

Против бывшего директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана подан иск с обвинением в мошенничестве в рамках дела основанной им фирмы Leyne, Strauss-Kahn & Partners (LSK), пишут "Ведомости" со ссылкой на газету Les Echos.

По данным издания, пенсионер Ален Юрбаш и его жена утверждают, что в августе 2014 г. по предложению руководителей LSK вложили 1,14 млн евро в операцию по увеличению капитала компании. LSK затем разорилась, и супруги потеряли все деньги. Иск они подали еще в ноябре, но сейчас уточнили обвинения, отмечает газета. Руководителей компании, одним из которых был Стросс-Кан, а вторым - покончивший с собой после разорения израильский бизнесмен Тьерри Лейн, семья Юрбаш обвиняет в мошенничестве в составе организованной группы, злоупотреблении доверием и распространении ложной информации о компании.

Читайте такжеБывшего главу МВФ Родриго Рато обвиняют в мошенничествеВ жалобе супругов, которую они подали в прокуратуру, говорится, что руководители LSK действовали мошенническим образом, скрывали истинное состояние компании и уговаривали пенсионеров вложить сбережения в "деловой банк", хотя компания никогда не имела банковской лицензии. LSK была признана банкротом через несколько месяцев после того, как Юрбаш вложили в нее деньги.

Адвокат Стросс-Кана Жан Вейль сообщил, что не знает о жалобе Юрбаш, и от комментариев отказался. Он напомнил, что его клиент был президентом LSK, а не менеджером и что деятельностью компании руководил покойный Тьерри Лейн.

Предварительное расследование по делу LSK было возбуждено прокуратурой Парижа в конце июля 2015 г. по статьям о мошенничестве и злоупотреблении с чужими деньгами. Вкладчики LSK добиваются возвращения потерянных денег и компенсаций и надеются на возбуждение полноценного расследования.

Как сообщал УНИАН, Стросс-Кан, который занимал посты министра промышленности, экономики, финансов и индустрии во Франции, а также с сентября 2007 по май 2011 года был директором-распорядителем Международного валютного фонда, вошел в наблюдательный совет банка "Кредит Днепр", подконтрольного украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.