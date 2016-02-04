В оккупированном Крыму намерены ограничить взыскания по украинским кредитам

Самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма предлагают ввести ограничения на взыскания по кредитам, взятым жителями полуострова в украинских банках до аннексии Россией.

Об этом говорится в резолюции "государственного совета" Крыма, сообщает РБК-Украина.

"Участники парламентских слушаний считают необходимым установить ограничение на максимальную сумму взыскания задолженности, исходя из ежемесячного среднего дохода на каждого члена семьи заемщика в размере 10% от дохода до 100 тысяч рублей (1 250 долларов), 20% - свыше 100 тысяч рублей; установить запрет на изъятие движимого и недвижимого имущества физических лиц, в том числе находящегося в ипотеке, по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, а также приостановить исполнительные производства, направленные на изъятие такого имущества", - говорится в документе.

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Ранее президент России утвердил порядок погашения долгов крымчан перед банками Украины.