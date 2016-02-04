Китайские банки начали выводить деньги из России

По данным Центробанка России, в декабре 2015 года «дочки» ведущих кредитных организаций Китая — Бэнк оф Чайна, Чайна Констракшн Банк и Чайнасельхозбанк — начали выводить активы из РФ, пишут "Известия".

Самый большой отток наблюдался у Бэнк оф Чайна, специализирующегося на экспортно-импортных отношениях между РФ и Китаем (на 100% принадлежит одному из крупнейших банков Китая Bank of China; контролируется правительством Китая). За декабрь активы Бэнк оф Чайна сократились на 31% с 55,9 млрд до 38,6 млрд рублей, за ноябрь-декабрь — на 45,3%. В результате банк переместился с 89-го на 124-е место в рейтинге банков, работающих в РФ.

"Мы не реагируем на конфликт России с Турцией, — заявил представитель Бэнк оф Чайна. — Снижение активов банка в декабре 2015 года связано с тем, что российские юрлица забирали средства со счетов, открытых в банке. Это их право, мы выполняли их распоряжение".

В остальных банках не ответили на запрос «Известий».

Читайте такжеКитай вводит частичный безвизовый режим с УкраинойДиректор методического департамента Национального рейтингового агентства Максим Васин согласен с тем, что сокращение активов «дочек» китайских банков в РФ является заметным.

"Столь значительное сокращение обычно возможно, если активы имеют краткосрочный характер или вложены в ликвидные финансовые инструменты, которые можно быстро продать. На фоне снижения стоимости нефти и роста курса валюты к рублю в декабре китайские банки, очевидно, переоценили перспективы российской экономики в худшую сторону и стали сокращать риски на российские активы", — предполагает Васин.

По мнению эксперта, дополнительным фактором стало и ухудшение ситуации на фондовых рынках Китая, продолжившееся в январе 2016 года, — в этих условиях банки Китая могли принять решение о сворачивании экспансии за рубежом, особенно в странах с нестабильными валютами.

"Если смотреть на то, какие макроэкономические прогнозы озвучивались в ноябре (рост начнется с 2016 года) и какие прогнозы присутствуют теперь (рост начнется с 2017-го, возможно дальнейшее снижение цен на нефть и т.д.), а также на ситуацию на валютном рынке (80 рублей за доллар никто не прогнозировал в декабре), такое положение объясняет нежелание китайских дочерних банков принимать на себя риски российской экономики в текущих условиях, — рассуждает Васин.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что «разворот на Восток» закончился.

"Российские предприятия и банки не сумели заместить западные кредиты в Китае и других восточных странах. Китайские банки и банки других восточных стран не ринулись сломя голову в Россию. А те китайские банки, что уже действуют в России, преимущественно стагнируют. Тем более что у Китая своих забот полон рот — экономика Поднебесной охлаждается, рост ВВП замедляется", — отмечает Осадчий.

Наряду с Бэнк оф Чайна, в топ-10 банков, у которых активы сократились наиболее существенно, попали еще четыре иностранных кредитных организации: ИНГ Банк («дочка» голландского одноименного банка), «Креди Агриколь КИБ» (контролируется французской Credit Agricole Group), ОТП-банк (контролируется венгерским OTP Bank) и Ишбанк («дочка» турецкого Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi).