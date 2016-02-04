Рада приняла правки для подписания закона о госзакупках

Верховная Рада приняла правки, необходимые для подписания спикером парламента ранее принятого закона, который предусматривает перевод всех государственных закупок на электронную систему Prozorro.

За устранение технических несогласованностей в тексте принятого закона о публичных закупках №3559 проголосовали 227 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря 2105 года приняла в целом законопроект, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, и с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

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Система Prozorro работает в пилотном режиме с февраля прошлого года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тысяч тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 миллиардов гривень. Экономия на конец прошлого года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 миллионов гривень.