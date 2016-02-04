Рада приняла правки для подписания закона о госзакупках
За устранение несогласованностей в тексте принятого закона проголосовали 227 депутатов при необходимых 226.
Верховная Рада приняла правки, необходимые для подписания спикером парламента ранее принятого закона, который предусматривает перевод всех государственных закупок на электронную систему Prozorro.
За устранение технических несогласованностей в тексте принятого закона о публичных закупках №3559 проголосовали 227 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря 2105 года приняла в целом законопроект, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, и с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.
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Система Prozorro работает в пилотном режиме с февраля прошлого года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тысяч тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 миллиардов гривень. Экономия на конец прошлого года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 миллионов гривень.